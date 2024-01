323 Produkte getestet: Wie gut sind Fleischersatzprodukte wirklich?

"Nicht so gut" sieht es allerdings bei der Verarbeitungsstufe der Fleischersatzprodukte aus. Dazu wurde der NOVA-Score herangezogen, der in vier Stufen angeben soll, wie stark verarbeitet ein Lebensmittel ist. Alle Produkte wurden als NOVA "3" (verarbeitete Lebensmittel) oder "4" (hochverarbeitete Lebensmittel) eingestuft. Rund 81 Prozent fallen in NOVA-Klasse "4" und eignen sich somit nicht für den regelmäßigen Konsum, da laut Studien mit dem häufigen Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln das Krebsrisiko steigt, warnen die Fachleute. "19 Prozent der Fleischersatzprodukte sind mit NOVA '3' auch für den regelmäßigen Konsum in Ordnung, prinzipiell ist es dennoch gesünder, mit unverarbeiteten Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten zu kochen", lautet das Fazit.

Selbe Verarbeitungsstufe wie Cevapcici

"Im Vergleich zu purem Fleisch stehen die Ersatzprodukte schlecht da", analysierte der VKI: Filetstücke oder Faschiertes gelten als unverarbeitete Lebensmittel (NOVA "1"). Bei mariniertem oder gewürztem Fleisch - Cevapcici, Burgerlaibchen und Würstel - landen die Fleischerzeugnisse mit Nova "3" und "4" aber schon wieder auf derselben Verarbeitungsstufe wie die fleischlosen Produkte.

➤ Mehr lesen: Fleischkonsum steigt: Menschen essen jeden Tag 200 Millionen Hühner