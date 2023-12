Für immer fit: Jung und Alt trainieren jetzt gemeinsam

Ein erster Schritt

Für Angelika (67) hingegen ist es der erste Besuch. Halb so wild, Vorkenntnisse sind keine notwendig. Die Bewegungsabläufe werden an das Level der Teilnehmer angepasst. „Es ist eine Herausforderung, Bewegungen zu wählen, die für alle Generationen machbar sind. Es soll etwas Brauchbares für Jung und Alt dabei sein“, erklärt die 33-jährige Yogalehrerin. Bewegung sei in jedem Alter essenziell, um fit zu bleiben. Vor allem im eisigen Winter sei es wichtig, die Sturzgefahr zu minimieren – das gehe am besten, wenn man an der Beweglichkeit arbeitet.

Zu Beginn fragt Steyrer, ob es in Ordnung sei, wenn sie Übungen mit Berührungen unterstützt. „Ich schaffe das nicht“, sagt Neuankömmling Angelika seufzend bei einer Übung. „Das macht nichts, jede kann die Übung so machen, wie sie möchte“, entgegnet die Trainerin und hilft.