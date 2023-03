Finnische Wärme in der Wiener Gastronomie angekommen

Täglich würden zehn Finnen in ihrem Geschäft stehen, erzählt sie. Dabei gibt es gar nicht so viele: Laut Statistik Austria wohnen derzeit 744 Menschen mit finnischer Staatsbürgerschaft in Österreich, im Jahr 2015 schätzte die Österreichisch-Finnische Gesellschaft, dass rund 4.000 der hier lebenden Menschen finnische Wurzeln haben. „Aber die Sehnsucht nach den heimischen Produkten ist groß“, sagt Grabherr.