Finanzministerium warnt vor betrügerischen Webseiten

Gefälschte Webseiten, die den Anschein von FinanzOnline erwecken lassen im Finanzministerium (BMF) die Alarmglocken schrillen. Nutzerinnen und Nutzer werden unter dem Vorwand einer Gutschrift von 218,14 Euro dazu gebracht, persönliche Bankdaten anzugeben und ihre Bankomat- oder Debitkarten an eine österreichische Adresse zu senden.

Die gefälschten Seiten seien unter den Adressen "finanzonline-bmf-gv.at“ und „finanzonlinebmf-gv.at“ zu finden, so das Ministerium am Dienstag in einer Aussendung.