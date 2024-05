Finanzministerium warnt vor betrügerischen SMS-Nachrichten

Das Finanzministerium warnt vor einer steigenden Anzahl von gefälschten SMS-Nachrichten, die im Namen der österreichischen Finanzverwaltung (z.B. FinanzOnline) an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten enthalten die Information, dass die Empfängerinnen und Empfänger einen Link aufrufen und dort persönlichen Daten eingeben sollen, so das Ministerium in einer Aussendung am Freitag.