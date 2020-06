Finanz rüstet gegen Steuersünder auf

Die aktuelle Bilanz des Finanzministeriums erklärt diese Personal-Offensive. Denn alleine der österreichische Geldadel legte im Zeitraum Juli 2013 bis Jänner 2014 in 20.974 Fällen sein Vermögen den Behörden vor (Details über die explodierenden Selbstanzeigen siehe unten).

Doch der Kampf gegen Steuersünder bekam im Jahr 2013 eine neue Qualität: Von 2012 auf 2013 stiegen die anonymen Anzeigen bei der Finanzpolizei um satte 20 Prozent. „Ob durch diese anonymen Anzeigen auch mehr Steuern hereinkommen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur vermutet werden. Es gilt noch unzählige Fälle zu recherchieren“, betont Ministeriums-Sprecherin Daniela Kinz. Die Flut an anonymen Anzeigen birgt aber auch Sprengstoff. Denn in den Branchen wie Bau, Gastronomie, Handel, Dienstleistung usw. zeigten sich Mitbewerber in Hunderten Fällen an. Sogar Nachbarn legten im privaten Bereich bereits gegenseitig anonyme Anzeigen. Beispiel: Ein Pfuscher habe die Hecken des Nachbarn geschnitten. Für die Fahnder schwer zu beweisende Vorwürfe, trotz zeit­intensiver Erhebungen. Es wird aber jede Anzeige bearbeitet.