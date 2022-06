Filmkritik zu Pixars "Lightyear": Mit Roboterkatze im Weltall

Pixar ist berühmt für seine fantastische Animation, seine gewitzten Details und seinen hintergründigen Humor: Zwischen Abgründigkeit und Optimismus begeistern die Filmhits altersübergreifend ihr Publikum. Auch in „Lightyear“ finden sich typisch pfiffige Pixar-Figuren, wie die senfgelbe Roboterkatze Sox. Die steht Lightyear mit Walgesängen und mathematischem Talent zur Seite. Wenn sie sich auf dem Boden wirft und schnurrt, sieht das lustig aus. Jedoch ist Sox eine mechanische Katze und in Ausdruck und Bewegung stark eingeschränkt. Auch die Armeen an actionreichen Robotern, eher monoton als einfallsreich, verweisen „Lightyear“ im Rang der Pixar-Filme in die zweite Reihe.