Filmdreh trotz Corona: Nähe auf Distanz schaffen

Corona-Regeln

Ganz einfach sei die Arbeit am Set nicht, nach der Drehwoche blickt das junge Filmteam aber zufrieden auf das Projekt zurück: „Wir wussten eigentlich bis unmittelbar vor dem Dreh nicht, ob wir das durchziehen können oder nicht. Der Druck war schon sehr groß“, erzählt Jungproduzentin Larissa Tretter. Alle Beteiligten hatten sich bereit erklärt, sich sieben Tage vor Abreise in Selbstisolation zu begeben. Während des Drehs gab es keine sozialen Kontakte außerhalb des Filmteams. Es galten die üblichen Abstandsregeln. Jeder am Set hatte auch das eigene Desinfektionsmittel immer parat.