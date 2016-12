Feuerwerk: Ja, aber mit Rücksicht

Konsumenten sind verunsichert. Dürfen Silvesterraketen noch gezündet werden oder nicht? Seit mehrere Bezirke in Tirol und Kärnten ob der Trockenheit Waldbrandverordnungen erließen, sind die legalen Abschusszonen deutlich geschrumpft. Trotzdem gilt kein generelles Pyrotechnikverbot. Wer sich an bestimmte Regeln hält, kann risikolos mit eigenem Feuerwerk ins neue Jahr starten.

Geringer Niederschlag hat die Brandgefahr in den Wäldern verschärft. Das herumliegende Reisig und der Boden sind ausgetrocknet. Das veranlasste bereits mehrere Bezirkshauptmannschaften in Tirol und Kärnten dazu, das Hantieren mit Silvesterraketen und Böllern in Waldnähe und im angrenzenden Gefahrenbereich zu untersagen. Da es bis Silvester großteils trocken bleibt, sei von einer anhaltend erhöhten Waldbrandgefahr auszugehen, sagt Tirols Landesforstdirektor Josef Fuchs. Er erinnert an das vergangene Jahr, als ein "Schweizer Kracher" einen Flächenbrand im Ausmaß von rund 150 auslöste.

Die Feuerwehr warnt übrigens vor der Verwendung illegaler Böller und Raketen, die nicht zugelassen sind und oft über gefährlich starke Sprengwirkung verfügen.

Verbot im Ortsgebiet

Trotz der Verordnung gibt es aber noch Spielraum, um Silvesterraketen legal abzufeuern. "Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern (F2) ist außerhalb des Ortsgebietes und nicht unmittelbar in der Nähe eines Waldes weiterhin möglich", sagt Christoph Riedl, Bundessprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer. Ausnahme ist Innsbruck, da gilt ein generelles Verbot. Zur Kategorie F2 zählen Raketen, Batterien, römische Lichter, Vulkane und Sonnenräder. Innerhalb des Ortes dürfen nur Feuerwerke der Kategorie F1, etwa Baby-Raketen oder Knallerbsen, gezündet werden. Bei Zuwiderhandeln drohen Organstrafen von 50 bis 3600 Euro.

Um das Risiko klein zu halten, sollten Sicherheitsabstände zu gefährdeten Flächen und Gebäuden eingehalten werden. "Bei Raketen sind das 35 bis 40 Meter und bei Feuerwerksbatterien 25 bis 30 Meter", erklärt Thomas Köchl, Hersteller von "Pinto-Feuerwerken" in der Wachau (siehe unten).