Feuer: Junge Frau erstickte im Schlaf

Eine junge Frau starb in der Nacht zum Samstag bei einem Brand in Leoben, Obersteiermark: Das Feuer brach im ersten Stock des Hauses aus, in dem sie mit ihrem Freund, 43, und dessen Mutter, 86, wohnte. Die 24-Jährige dürfte im Schlaf an den Rauchgasen erstickt sein.

Bemerkt wurde das Feuer von der Seniorin: Sie schrie am Fenster um Hilfe. Nachbarn und Besucher eines nahe gelegenen Lokals hörten sie und alarmierten die Feuerwehr. Als die Löschmannschaft eintraf, war die 86-Jährige bereits in Sicherheit. Andere freiwillige Helfer hatten einen Bagger unter das Schlafzimmerfenster der Frau gestellt, die Pensionistin kletterte über die hochgestellte Schaufel nach unten. Sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Ihr Adoptivsohn dürfte allerdings erst durch ihre Hilfeschreie wach geworden sein: Feuerwehrleute fanden ihn am Gang zur Küche, er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer dürfte laut Polizei in seinem Schlafzimmer ausgebrochen sein. Der Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde in das LKH Leoben eingeliefert.

Keine Hilfe mehr gab es jedoch für seine Freundin: Die 24-Jährige war nach einem Lokalbesuch später als ihr Lebensgefährte heim gekommen und hatte sich im Büro auf die Couch schlafen gelegt, wo sie von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden konnte. Die Polizei vermutet eine glosende Zigarette als Brandursache.