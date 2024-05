Ferencváros Budapest beim Sportfestival in der Brigittenau

Veranstalter Peter Dögl verrät: „Extra aus Budapest anreisen wird eines der besten Walking-Football-Teams in Europa, Ferencváros Budapest , um sich auf unserem gepflegten Rasen in der Hopsagasse mit den hiesigen Lokalmatadoren zu messen.“

Der Brigittenauer Bezirkslauf findet in diesem Jahr bereits zum 37. Mal statt. Das Sportfestival von ASKÖ und WAT Brigittenau bietet am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, außerdem einen Hauch internationale Fußballwelt.

In der Zwischenzeit zeigt auch der ÖFB Interesse an Walking Football. Dabei geht es in erster Linie um Gesundheitsförderung für ältere Semester, wiewohl das Tempo bei internationalen Spielen „sehr hoch“ ist, wie Bernhard Schlauss nach den bisherigen Spielen in Leverkusen und Nürnberg bestätigen kann.

Den Wiener Dads dient der Vergleich mit den Freunden aus Ungarn auch als Vorbereitung auf ein großes Turnier Mitte Mai auf Mallorca.

Schiedsrichter Christian Pfann wird das erste internationale Freundschaftsspiel auf österreichischem Boden um 11 Uhr anpfeifen, der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu Walking Football und zu aktuellen Kursen hier.