Femizid bei Graz: Lebensgefährte großteils geständig

Nach dem Fund einer Frauenleiche am vergangenen Wochenende in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung) dürfte der Tathergang in der Nacht auf Sonntag geklärt sein. Der tatverdächtige 30-jährige Lebensgefährte der Frau (33) ist weitgehend geständig, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Er wird im Laufe des Tages vom Polizeianhaltezentrum in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.