Felbertauern: Neue Trasse immer wahrscheinlicher

Bei der Felbertauernstraßen AG wird derzeit gerechnet und abgewogen. Im Mai hat ein riesiger Felssturz die Straße südlich des Felbertauerntunnels zerstört. Mehrere Varianten, um die wichtige Nord-Südverbindung in Osttirol wieder vollkommen herzustellen, sind in Prüfung. Baustart ist aber frühestens im Frühjahr 2014. Die Geologen haben nämlich inzwischen festgestellt, dass die Situation am Unglückshang kritischer als befürchtet ist. „Es hat sich gezeigt, dass im vergangenen Jahr größere Bereiche geringfügig talwärts gewandert sind. Die Geologen sind sich aber noch nicht einig, ob der Hang schon wieder zur Ruhe gekommen ist“, sagt Michael Köll, technischer Leiter des Straßenbetreibers.