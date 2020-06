Busfahrt zum großen Felssturz

Es erinnert ein wenig an einen Klassenausflug. Die gesamte Tiroler Landesregierung ist Dienstagvormittag samt Entourage im Bus zum Matreier Tauernhaus in den Bezirk Lienz angereist. Das hat Symbolcharakter – in mehrfacher Hinsicht. Unweit jener Stelle, wo Mitte Mai ein Felssturz die Felbertauernstraße zerstört hat, wird Landeshauptmann Günther Platter (VP) nach der ersten Sitzung einer Tiroler Regierung außerhalb von Innsbruck sagen: „Wir wollen ein Signal der Verbundenheit an die Osttiroler senden.“