Fehlgeburten ausgelöst: Teilbedingte Haft

Die Angeklagte zeigte sich zwar voll geständig, was den Abbruch der Schwangerschaften betrifft. Verteidiger Thomas Di Vora stieß sich jedoch an der Verurteilung wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Staatsanwältin Michaela Höller hatte die Körperverletzung angeklagt, da in der Folge der Fehlgeburt eine Kürettage unter Narkose notwendig geworden war. Di Vora vertrat jedoch die Meinung, dass dieser Eingriff eine typische Folge einer Abtreibung sei und daher nicht gesondert als absichtliche schwere Körperverletzung zu werten sei. Mit dieser Frage wird sich nun die nächste Instanz befassen müssen.

Bettina M., die mittlerweile Mutter einer dreieinhalb Jahre alten Tochter ist, hatte im Jahr 2010 zwei Fehlgeburten erlitten. Als ihre beste Freundin sowie ihre Schwägerin schwanger wurden, verabreichte sie ihnen im Jänner beziehungsweise März 2011 ein Medikament, das einen Gebärmutterkrampf und die Abstoßung des Fötus zur Folge hatte. Die Tabletten hatte sie nach ihren Fehlgeburten verschrieben bekommen. Bettina M., habe den Gedanken nicht ertragen können, dass es zwei Kinder geben werde, mit denen ihres hätte aufwachsen können. Das hätte sie stets an ihren Verlust erinnert, sagte die Angeklagte beim ersten Prozesstermin im Juli 2013. Die beiden Opfer bekommen von ihr Schmerzensgeld, von den insgesamt 16.500 Euro wurde ein Teil bereits bezahlt.