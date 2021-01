Frau führte bei zwei Schwangeren Abtreibungen herbei.

Gleich zwei Mal hatte die Büroangestellte Bettina M. aus Klagenfurt diese Form des „ Schwangerschaftsabbruchs ohne Einwilligung der Schwangeren“ vorgenommen: „Ich hatte 2010 zwei Kinder verloren und wusste nicht, wie ich mit dem Verlust umgehen sollte“, gestand sie weinend am Mittwoch beim Prozess in Klagenfurt. Damals bekam sie von den Ärzten auch jenes Medikament verschrieben, das sie später einsetzte. Im Jänner 2011 lud sie ihre beste Freundin Sabine zu sich ein. Sie war in der sechsten Woche schwanger. „Sie gab mir einen speziellen Saft für Schwangere“, erzählte das Opfer vor Gericht.