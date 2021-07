Faustgroße Hagelkörner zerstörten 120 Dächer in der Wachau

Der Großeinsatz der Helfer dauerte bis in die Nachtstunden. Die Wohnräume unter den zerstörten Dächern standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden. Um aus der Luft einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu bekommen, wurden von der Feuerwehr Drehleitern aus Krems und Hubsteiger aus Langenlois und St. Pölten angefordert. Bewohner und Feuerwehrleute deckten mit Unterstützung von Dachdeckern und Zimmerleuten aus der Region die durchlöcherten Stellen provisorisch mit Planen ab. Angebracht wurden dabei binnen neun Stunden knapp 10.000 Quadratmeter an Folie, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte. Um genügend Material zu haben, wurden Planen und Bauholz mit einem Lkw-Zug aus dem Katastrophenschutzlager in Tulln in die Wachau gebracht.