Fastentagebuch: Wie läuft es kurz vor dem Endspurt?

Wer gerne Süßes isst, aber nicht darf und nicht noch mal ausrutschen will (die Kuchensünde am Tag der steirischen Gemeinderatswahlen ging gerade noch durch), muss kreativ werden. Frau schlage also nach im Kochbuch des 21. Jahrhundert s, Instagram.

Wer dort sucht, findet Influencer, die "ultimative Kaffeecreme zum Abnehmen", "5-Minuten-Cheesecakes" und "Mealprep Protein Tiramisu" anpreisen. Statt Zucker wird dann dort je nach Vermarktung im Hintergrund ein bestimmter Süßstoff verwendet.

Magertopfen? Magertopfen!

Und immer ist die essenzielle Zutat dieser Kuchen-Creme-Tiramisu-Versionen – Magertopfen.

Magertopfen? Magertopfen! Kann das funktionieren, fragt sich der Teil des Gehirns, der auf "süß" programmiert ist und weiß, dass Topfen so gar nicht "süß" ist? Also her mit dem "Protein Tiramisu", das sich als Topfen mit Süßstoff, ungezuckertem Backkakao und zwei bis drei Stück Reiswaffeln entpuppt, die statt der Biskotten in Kaffee getunkt werden. Hört sich seltsam an, aber – in der Zuckernot isst die Fastende auch das. (Und so grausig, wie das klingt, schmeckt es gar nicht.)