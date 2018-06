Familie will Mordopfer bestatten

Aus gerichtsmedizinischer Sicht ist die Aufbewahrung einer Leiche nach der Obduktion in der Regel nicht notwendig. „Wir nehmen im Rahmen der Obduktion Asservate (amtlich verwahrte Beweismittel, Anm.) ab. Wir benötigen den Leichnam dann nicht mehr für Untersuchungen“, sagt Fabio Monticelli, Leiter der Salzburger Gerichtsmedizin. Zum konkreten Fall will er sich nicht äußern. Nur so viel: „Nach der Obduktion wird eine Leiche in der Regel von der Staatsanwaltschaft freigegeben und zur Bestattung abgeholt.“ Ausnahmen gebe es, wenn die Identität des Toten unklar sei.

Eine klare Antwort auf die Frage, warum die Leiche nach der Obduktion nicht zur Bestattung freigegeben wurde, war trotz mehrerer Anfragen nicht zu bekommen.

Marcus Neher, Sprecher der Salzburger Staatsanwaltschaft, spielt den Ball an das Landesgericht weiter, das seit der Anklageerhebung zuständig sei. Generell verweist Neher darauf, dass bei der Freigabe der sterblichen Überreste die Verhältnismäßigkeit abgewogen werden müsse – wenn gute Gründe für eine Aufbewahrung sprechen, zum Beispiel weil weitere Untersuchungen notwendig werden könnten, bleibe eine Leiche in der Gerichtsmedizin. Neher verweist darauf, dass man mit dieser Praxis auch möglichen Exhumierungen vorbeugen wolle, die für die Angehörigen meist eine große Belastung seien. „Das ist für niemanden ein Spaß“, sagt Neher.

„Generell ist zu komplexen Fällen zu sagen, dass hier Beweismittel (in diesem Fall ist die Leiche auch Beweismittel) länger aufbewahrt werden im Interesse der Rechtsverfolgung“, heißt es von Peter Egger, Sprecher des Salzburger Landesgerichts. Hintergrund für die ungewöhnlich lange Aufbewahrung der sterblichen Überreste von Roland Krenn dürfte auch das große Medieninteresse am mutmaßlichen Mord an dem vermögenden Salzburger sein.