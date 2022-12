Familie mit Baby tagelang auf Lkw-Ladefläche transportiert

Ein Lkw-Fahrer soll eine türkische Familie mit einem elf Monate alten Baby tagelang auf der Ladefläche seines Aufliegers befördert haben. Laut der deutschen Bundespolizei soll der Fahrer die drei dann an einer Autobahn-Raststation in Kiefersfelden ausgesetzt haben. Vor Beginn der Fahrt soll er ihnen die Pässe abgenommen und nicht mehr zurückgegeben haben. Die Familie wurde schließlich den österreichischen Behörden übergeben, bestätigte die Tiroler Polizei der APA.

Zeugen verständigten die Polizei, nachdem die Familie in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Raststation einen "orientierungslosen Eindruck" gemacht hätten. Wie die Rosenheimer Bundespolizei berichtete, wurden die 25-jährige Frau, der 29-jährige Mann und das Baby mit in die Dienststelle genommen und versorgt. Dort berichteten sie, dass sie über Serbien nach Bosnien geflohen seien und sich in Zagreb einem Schlepper anvertraut hätten, der sie schließlich vier Tage lang auf seiner Ladefläche mitgenommen habe. Ihre Papiere habe er zerrissen und vernichtet.

Sie gaben an, dass "es ihnen nicht auf Schutz oder Asyl in Deutschland" ankomme. Daher wurden sie den österreichischen Behörden übergeben. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl teilte der Familie, die in Österreich einen Asylantrag stellte, ein Quartier in Kärnten zu und stellte Zugtickets für die Fahrt aus.