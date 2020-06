Familie im Dschihad gibt weiterhin Rätsel auf

Sowohl Enes S. als auch seine Frau sind Österreicher, beide haben jedoch bosnischen Migrationshintergrund. Die 36-Jährige ist zum Islam konvertiert, Enes S. soll zum Klüngel rund um einen islamistischen Prediger aus Wien gehören: Der wurde im November bei einer Razzia festgenommen und sitzt seither in Graz in U-Haft. Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien waren die drei Mädchen und zwei Buben noch in Schule und Kindergarten, danach verliert sich die Spur der Familie. Ortsbewohner berichten, dass deren Haus längst zum Verkauf stand. Dazu passt ein Eintrag einer Tochter, 10, in einem Freundschaftsbuch: „Ich will nach Mekka und das Kopftuch tragen.“

Allerdings gibt es rund um die Interpol-Suche auch ungeklärte Details: Gefahndet wird nur nach drei der fünf Kinder. Die beiden Jüngsten, drei und fünf Jahre alt, stehen nicht auf dieser Liste. Aufgezeigt wurde der Fall von Michaelas Schwester: Die Bregenzerin meldete ihre Verwandten als vermisst.