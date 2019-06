Familie bleibt auf Bauschäden sitzen

„Wenn das rechtens ist, verstehe ich die Welt nicht mehr“, sagt Helene Hannauer und schüttelt den Kopf.

Seit zehn Jahren kämpfen die 86-Jährige, ihr 89-jähriger Mann Paul und der gemeinsame Sohn aus dem Bezirk Mödling um ihr Recht. Damals, am 9. November 2009, wurde das Wand an Wand gebaute Nachbarhaus der Familie abgerissen. Ein Wohnhaus sollte an dieser Stelle entstehen. Doch bei der Errichtung der Tiefgarage brach das alte, aber gepflegte Fuhrwerkshaus der Hannauers beinahe entzwei.

Dicke Risse liefen über die Wände, es bestand Einsturzgefahr. Zwar wurde das Haus saniert, doch laut den Hannauers unzureichend. Seit 2011 prozessierten sie um eine Entschädigung.

Im Vorjahr schließlich gewannen die Hannauers den Rechtsstreit mit dem Bauträger letztinstanzlich. Ihnen wurden 53.672 Euro Schadenersatz und ein Teil der Verfahrenskosten in der Höhe von 88.176 Euro zugesprochen (das wurde von der Familie jedoch als zu gering beeinsprucht). Geld, das sie bis dato nicht erhalten haben.

Bauträger in Konkurs

Denn der Bauträger ist in Konkurs und im Firmenbuch gelöscht. Und dessen Versicherung, die Grawe, will nicht zahlen. Die Hannauers scheinen nun auf einem Teil der Kosten sitzen zu bleiben. Denn die Familie hat mehr als 140.000 Euro – ihr gesamtes Erspartes – investiert. „Wenn wir nicht zu unserem Recht kommen, steht es schlecht um uns“, sagt Paul Hannauer.

Ihr Anwalt, Sacha Pajor, hat nun Klage gegen die Grawe beim Landesgericht Graz eingebracht, „weil sie sich weigert, das Urteil zu erfüllen“, wie Pajor erklärt.

Dass die Hannauers nun trotz Urteils durch die Finger schauen könnten, hat einen pikanten Hintergrund: Denn die Grawe hat dem Bauträger zur Behebung des Schadens bereits vor Jahren 250.000 Euro überwiesen. Laut den Hannauers und ihrem Anwalt habe die Versicherung dann jedoch einen Regressprozess gegen die Verursacher angestrengt, weil der Bauträger gegen eine Klausel im Versicherungsvertrag verstoßen haben soll.

Schließlich habe man sich geeinigt, im Gegenzug sei ein Deckungsverzicht – ohne Zustimmung der geschädigten Hannauers – vereinbart worden, der weitere Zahlungen der Grawe an die Familie ausschließt. Doch dieser Verzicht ist laut Pajor rechtsunwirksam, „weil er nur zulasten der Familie geht“. Zudem widerspreche er „dem eindeutigen Gesetzeswortlaut sowie dem grundsätzlichen Rechtsverständnis“. Dazu kommt: „Wir sind da ja schon mitten im Prozess gestanden“, erklärt Helene Hannauer. Das heißt: Die Versicherung habe von den Ansprüchen der Familie gewusst. Bei der Grawe wird die Klage bestätigt. Nun werde die Frage der Zahlungspflicht von einem unabhängigen Gericht entschieden.