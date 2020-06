Fall Kührer: 276 Decken-Käufer im Visier

Im Kriminalfall Julia Kührer unternehmen die Ermittler einen letzten Anlauf. Seit wenigen Tagen werden in ganz Österreich die Käufer einer blauen Decke der Marke "Borbo Orion" von der Polizei aufgesucht. Dabei handelt es sich um jene teilweise verbrannte Decke, in die die Leiche der jungen Pulkauerin in einem Erdkeller im Bezirk Hollabrunn einge­wickelt war. Jetzt wird ermittelt, ob zwischen einem der Käufer der Decke und dem dringend Tatverdächtigen Michael K., 52, eine Verbindung hergestellt werden kann.