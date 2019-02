Fall Janka: „Verloren im Kopiervorgang“

Für „schuldig befunden wegen des Verbrechens des Kindesmordes. Zu drei Jahren schwerem Kerker verurteilt.“

So steht es im Gerichtsurteil 1957. Aber nicht mehr im 270 Seiten dicken Jugendwohlfahrtsakt Walfried Jankas: Exakt die beiden Seiten sind seit zwei Jahren nicht mehr da, die belegen, dass Jankas Pflegemutter eine verurteilte Mörderin war.

16 Jahre verbrachte Janka bei der Frau. Geschlagen, eingesperrt, gedemütigt: Janka selbst machte seine verlorene Kindheit öffentlich, als er versuchte, vom Land Entschädigung zu bekommen. Da sind die beiden Aktenseiten wichtig: Die damalige Fürsorge hatte wissen müssen, bei wem sie das erst zwei Monate alte Baby 1966 abgab.

Doch „im Zuge des Kopiervorganges“ müsse dieses Stück des Aktes verloren gegangen sein, antwortete die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus, SPÖ, jüngst auf eine Anfrage der Grünen, was mit den beiden Seiten passiert sei . Dass die Politikerin damit bloß die Stellungnahme der betroffenen Bezirksbehörde an die Staatsanwaltschaft Graz wiederholt, reicht den Grünen nicht. Mandatarin Sandra Krautwaschl hat schon die nächste Anfrage an Kampus in petto.

„Das Verschwinden des Amtsvermerks ist nicht bloß hinzunehmen, sondern zu ermitteln, wie es dazu kommen konnte“, begründet die Landtagsabgeordnete: Wurde eine interne Prüfung eingeleitet? Was wurde getan, um zu erfahren, wo und wann der Amtsvermerk verschwunden ist? Diese Fragen hat Krautwaschl bereits offiziell im Landtag eingebracht. Sie hoffe, dass sie nicht ignoriert würden, kommentiert die Grüne.