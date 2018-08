Fall Dr. L: Vor Gericht blieben die Hilfeschreie ungehört

Und es sind auch neue merkwürdige Vorgänge, bei denen der Name von Dr. L. auftaucht: Eine betagte Patientin soll ihm ihr Haus geschenkt haben, das aktuell um rund 150.000 Euro zum Verkauf steht.

Als Besitzerin scheint in der Schenkungsurkunde die neue Lebensgefährtin von Dr. L. auf. Man habe das so geregelt, „damit Dr. L. aus berufsethischen Gründen nicht als Besitzer aufscheint“. Eine entsprechende Aussage liegt dem KURIER vor. Im Schenkungsvertrag allerdings ist auch ein lebenslanges Wohnrecht für die 83-Jährige eingetragen. Sie lebt derzeit in einem Pensionistenheim.