Fall Aliyev: Heißer Poker vor der Haftverhandlung

Aliyevs Verteidiger sehen diese Beweismittel als das Produkt einer Mischung von Fälschung und Nötigung in einem ganz düsteren Geheimdienstmilieu. Mussayev wurde in Wien als angeblicher Aliyev-Komplize ebenfalls verhaftet und in U-Haft genommen. Bei der Hausdurchsuchung wurde tatsächlich eine Art "Geständnis" in Form einer Kopie gefunden. Und zwar als Brief, den Aliyev an seinen Schwiegervater, den Präsidenten, geschrieben haben soll.

Die Anwälte meinen aber, das dieses Geständnis schon mit bloßem Auge als Fälschung erkennbar sei. Außerdem hätte ihr Mandant nie eine Veranlassung gehabt, seinem Schwiegervater einen derartigen Brief zu schreiben. Bezüglich der Skype-Telefonate mutmaßen sie, dass die Gesprächspartner von KNB-Agenten zu diesen Aussagen genötigt wurden. Es war ja schließlich auch ein kasachischer KNB-Mitarbeiter, der den Datenspeicher mit den Gesprächen bei der Staatsanwaltschaft Wien abgegeben hatte.