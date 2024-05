Fahrraddiebe mit GPS tracken: Wo die Grenzen der Standortabfrage liegen

Relativ schnell gerate die Standortabfrage aber auch an ihre Grenzen: Wenn ein Fahrrad oder ein Smartphone – auch die können getrackt werden – in einem Mehrparteienhaus oder einer Wohnhausanlage mit mehreren Hundert Wohnungen aufscheint, könne die Polizei nur wenig unternehmen. Die Ortung sei zu ungenau, um in einem Haus eine konkrete Wohnung auszumachen. „Nur aufgrund der Annahme, dass sich der gestohlene Gegenstand in einem bestimmten Haus befindet, kann die Polizei nicht alle Wohnungen durchsuchen. Das ist rechtlich unmöglich“, sagt Schick.

Wenn das Gut transportiert wird

Sei das gestohlene Gut aber in Bewegung, wird also transportiert, sei die Sicherstellung etwas einfacher. „Aber auch dabei ist zu beachten, wohin sich das Gerät bewegt und ob die Übermittlung der Daten nicht zeitverzögert ist“, sagt Schick.