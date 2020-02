Fabasoft will in den Linzer Grüngürtel

Es ist nicht lange her, dass Linzer zu Plakaten griffen, um gegen die Umwidmung des Minigolfplatzes am Freinberg zu demonstrieren. Ohne Erfolg: Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte für die Umwidmung der Grünfläche am Grüngürtel. Nun steht ein weiteres Projekt im Fokus: die neue Firmenzentrale des Softwareherstellers Fabasoft. Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) eine richtungsweisende Entscheidung.

Auf etwa 11.000 Quadratmetern nahe der Kepler-Universität will die Firma Fabasoft einen Firmencampus errichten, inklusiver neuer Zentrale. Der Kaufvertrag dazu wurde bereits im März 2019 mit dem Eigentümer unterzeichnet. Denn der derzeitige Sitz an der Donaulände sei laut Vertreter von Fabasoft zu klein und entspreche nicht mehr den Anforderungen. Seit 2017 hätten sie nach einem optimalen Standort gesucht und diesen neben der Uni gefunden.

"Zentrale Rolle für Stadtdurchlüftung"

Dieses Gelände befindet sich jedoch am Rand des Grüngürtels. „Der Grüngürtel ist ein Naherholungsgebiet und spielt eine zentrale Rolle für die Stadtdurchlüftung. Hier alles zu verbauen wäre, als ob man Zuhause alle Fenster zunageln würde“, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger ( Grüne). Bürgermeister Luger solle sich deshalb mit der Fabasoft auf die Suche nach einem anderen Standort machen.

Dabei hat das Land Oberösterreich im November 2018 den Grund am nördlichen Stadtrand aus dem „Grünzug“ ausgenommen. Dieser hätte eine Umwidmung nicht ermöglicht. „Das war eine alleinige Entscheidung des Landes. Die Stadt hat dazu kein Ansuchen gestellt“, betont Bürgermeister Luger im KURIER-Gespräch.