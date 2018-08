Extremradler: Grenze nach Mexiko passiert

Die mentale Verfassung des Extremsportlers ist trotz massiver Schmerzen am Gesäß gut. Strasser hat bereits jetzt so offene Stellen, wie vor zwei Jahren am Ende seiner Afrikadurchquerung. Das Team stehe deshalb in regem Kontakt mit österreichischen Ärzten. Mit verschiedenen Cremen und ständig wechselnder Kleidung wird versucht, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Strassers Einstellung dazu: Wenn es ihn nicht umbringt, spricht er nicht mehr darüber.

220 Kilometer pro Tag

Die Bedingungen sind jedenfalls widrig: Starker Wind, bis zu 50 Grad Lufttemperatur und eine hügeligere Landschaft stehen derzeit auf dem Tagesprogramm. Rund 220 Kilometer schafft er aktuell pro Tagesetappe. "Das mag auf den ersten Blick wenig klingen, ist aber das Maximum, was bei diesen klimatischen Bedingungen zu fahren ist. Ich merkte dabei selbst, dass ich an meine körperlichen Grenzen gekommen bin. Aufgrund meiner Erfahrungen in Afrika, kam es diesmal nicht zum Kollaps", schildert Strasser seine extreme Gratwanderung.