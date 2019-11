Extreme Niederschläge: Der Süden bangt beim Aufräumen

Dabei war es in der Nacht auf Samstag zeitweise zu einem totalen Stromausfall in Osttirol gekommen. Tagsüber konnte die Versorgung teilweise wieder hergestellt werden, am Nachmittag waren noch rund 4.000 Haushalte ohne Strom. In Kärnten waren am Samstagabend noch knapp 1.000 Haushalte ohne Strom.

Sowohl in Sillian ( Osttirol) als auch in Mallnitz ( Oberkärnten) wurde die Hochspannungsleitung durch knickende Masten beschädigt. In Mallnitz führte das zu einem Wohnhausbrand, verletzt wurde niemand. Die Bevölkerung Osttirols war dazu aufgerufen, möglichst nicht nach draußen zu gehen– das wäre wegen der Schneemassen auf den Bäumen zu gefährlich gewesen.