Experte Weiss: Gute Chancen auf normalen Herbst und Winter

Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, sieht "gute Chancen" auf einen de facto normalen Herbst und Winter im Sinne der alten Normalität. Mit den Impfungen habe man den "Trumpf in der Hand, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird", sagte Weiss im APA-Interview. Er plädierte für vorsorgliche Auffrischungsimpfungen für Ältere und chronisch Kranke ab Oktober, deren Erstimpfung sechs bis neun Monate zurückliegt.

Die Möglichkeit einer Wiederimpfung für diese Gruppe bereits im Herbst richte "keinen Schaden, aber viel Nutzen an". So seien diese Menschen dann auch in der kalten Jahreszeit vor schweren Krankheitsverläufen besser geschützt - auch wenn eine dritte Impfung womöglich erst einige Monate später nötig sein könnte.

Aber: "Der Impfschutz ist umso kürzer, je älter man ist und je schlechter das Immunsystem arbeitet", so der renommierte Mediziner, der auch dem Beraterstab im Gesundheitsministerium angehört. Die Möglichkeit des niederschwelligen Zugangs über Impfstraßen würde er daher noch über den kommenden Winter beibehalten.