Exkommunikation stellt Kirchenrebellen auf Prüfstand

Es ist ein Dogma der katholischen Kirche: Nur geweihte Priester dürfen die heilige Kommunion erteilen. An diesem Dogma hat die "Wir sind Kirche"-Vorsitzende Martha Heizer gerüttelt, in dem sie in einem Gebetskreis in Absam private Eucharistiefeiern zelebriert hat. Vor allem aber, weil sie das Abhalten dieser Messen 2011 öffentlich gemacht hat.

Heizer und ihr Mann sind dafür nun mit der härtesten Strafe des Kirchenrechts belegt worden. Innsbrucks Diözesanbischof Manfred Scheuer hat, wie berichtet, am Mittwoch festgestellt, dass das Ehepaar sich mit dem Verstoß selbst exkommuniziert habe.

Es war eine bewusst gewählte Eskalation der Tiroler, die nun auch in den Kirchenreformbewegungen für heiße Debatten sorgt. Der Innsbrucker Theologe Roman Siebenrock sieht in dem Urteilsspruch das Recht der Kirche "ihre Marke zu schützen". Er sei von Anfang an Mitglied und Sympathisant von "Wir sind Kirche" gewesen, schreibt Siebenrock in einer Stellungnahme zu dem Fall. Doch wenn die Heizers "weiter bei ihrer Position bleiben, werde ich austreten".

Der Theologe will nun auch alle weiteren Mitglieder von "Wir sind Kirche" um Klärung bitten, ob sie das Verhalten der pensionierten Religionspädagogin "für gut halten oder auch nur tolerieren". Die 67-Jährige ist erst im April zur neuen Vorsitzenden der Reformplattform ernannt worden.