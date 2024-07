Ex-Häftling bedrohte Widersacher in Vorarlberg mit dem Tod

Ein kurz zuvor aus der Justizanstalt entlassener 32-jähriger Mann hat am Montagnachmittag beim Bahnhof in Rankweil (Bez. Feldkirch) einen Widersacher mit dem Umbringen bedroht.

Laut Polizei trug sich der Streit in Rankweil gegen 17 Uhr zu, anschließend stiegen beide Männer in den Regionalzug ein. Nach seiner Festnahme und nach Abschluss der Erhebungen wurde der 32-Jährige am Dienstag erneut in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.