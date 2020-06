Ex-Freund lauerte Frau mit Messer und Pfefferspray auf

Zwei Stunden lang war eine Steirerin in der Gewalt ihres Ex-Freundes, ehe sie durch eine List entkommen konnte: Der 46-Jährige soll in Hitzendorf in Graz-Umgebung ihr Haus eingestiegen sein, sie geschlagen und bedroht haben.

Der betrunkene Mann versteckte sich Mittwochfrüh im Garten und wartete, bis sie ihr Kind in die Schule brachte. Dann stieg er in ihr Haus ein und lauerte hinter einer Tür: Er soll sein Opfer dann mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt, in das Schlafzimmer gezerrt und verprügelt haben. Er soll mit einer Hacke und einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Schließlich entkam das Opfer durch eine Trick: Die Frau behauptete, sie habe Schmerzen durch den Pfefferspray, sie müsse zum Arzt. Der 46-Jährige ließ sich überzeugen und holte sein Auto. Das nützte die Steirerin aus: Sie rannte zu ihrem Pkw und flüchtete.

Der 46-Jährige wurde festgenommen, er ist geständig. Er haben nur mit der Ex-Freundin reden wollen, behauptete er.