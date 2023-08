Ex-Frau erstochen: Angeklagter bei Prozess in Leoben geständig

Staatsanwältin Anika Maierhofer sprach zu Beginn des Prozesses von einer Tat, die von „unfassbarer Brutalität gekennzeichnet“ gewesen sei. Die beiden hatten 2015 geheiratet, sich aber 2020 scheiden lassen, da die 34-Jährige dadurch mehr finanzielle Unterstützung für sich und ihre minderjährige Tochter vom Staat erhielt. „Am Papier“ lebte der damals noch 33-Jährige bei seinen Schwiegereltern. Tatsächlich wohnte er aber trotz der Scheidung immer mit seiner Ex-Frau zusammen und auch eine neuerliche Heirat sei geplant gewesen.

Frau soll sich in Anderen verliebt haben

Das änderte sich aber, als die 34-Jährige in einer Asylunterkunft zu arbeiten begann und dort eine vierköpfige, afghanische Flüchtlingsfamilie kennenlernte. Als diese abgeschoben werden sollte, gewährte sie ihnen ab November 2022 in der gemeinsamen 70 Quadratmeter großen Wohnung in Mürzzuschlag Unterschlupf. Für die Miete kam der Angeklagte auf. Nach wenigen Wochen habe sich seine Ex-Frau aber in die Afghanin verliebt, schilderte die Staatsanwältin. Die beiden Frauen waren ab Anfang Jänner ein Paar.

„Er konnte das Beziehungsende nicht akzeptieren“, meinte die Anklägerin weiter. Daher habe er seine Ex-Frau am 24. Jänner in den Keller gelockt, um sie zur Rede zu stellen. Er soll aber, so die Anklage, ein Steakmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge sowie Papierrollen mit in den Keller genommen haben. Als sie ihm noch einmal sagte, dass es mit ihm vorbei sei, „überkam ihn große Wut“. Er „begann mit voller Wucht zuzustechen“, schilderte Maierhofer. Sogar die Klinge brach dabei ab. Die Frau verblutete, noch ehe ihre 13-jährige Tochter die Mutter im Keller fand.

Verteidiger Bernhard Lehofer meinte, dass es nicht darum gehe, ob er die Tat begangen habe, „das steht außer Frage“. Der Anwalt war überzeugt, dass sein Mandant in einer „allgemein begreiflichen heftigen Gemütsregung“ zugestochen habe. Er sei nämlich ein „untypischer Täter“: „Er hatte keinen Plan gefasst.“ Das Messer sei schon im Keller gewesen. Hinuntergegangen sei er mit seiner Ex-Frau, weil er mit ihr besprechen wollte, was von den gemeinsamen Flohmarkteinkäufen wiederverkauft werden soll. Dabei sei es dann zum Gespräch über die gemeinsame Zukunft gekommen.

„Ja, es war mit unfassbarer Brutalität, aber ein klassischer Affektsturm“, so Lehofer. Wenn es geplant gewesen wäre, hätte er nicht Dutzende Male zugestochen, während die anderen oben in der Wohnung waren, „das ist dumm“. Die Tat sei unvertuschbar gewesen.