Ex-Bankchef Martin Pucher: „Ich hab’ das nimmer derblos’n“

„Wir haben Bankguthaben gefälscht“, und es gebe Fake-Kredite, räumte er wieder ein. Er übernehme die Verantwortung, aber: „Alles war ich nicht.“ Und: Er habe sich nicht selbst bereichert.

Auf die Frage, warum die Prüfer von Finanzmarktaufsicht und Nationalbank die Malversationen in der Bank jahrelang nicht entdeckt hätten, antwortete Pucher gönnerhaft: „Ich glaube, ich hätte sie entdeckt, wäre ich Prüfer gewesen“. Dass er schließlich am 14. Juli 2020, mitten in einer Prüfung durch die Nationalbank, Selbstanzeige erstattet hat, begründete Pucher im Fußballerjargon: „Ich hab’ es nimmer derblos’n“.