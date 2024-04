Europol macht 821 bedrohliche kriminelle Netzwerke aus

Die europäische Polizeibehörde Europol hat 821 kriminelle Netzwerke ausgemacht, von denen eine besonders hohe Bedrohung für die innere Sicherheit der EU ausgehe. Diese Gruppen hätten in Summe über 25.000 Mitglieder, geht aus einem Bericht hervor, der am Freitag in Brüssel vorgestellt wurde. Die Hälfte der Netzwerke sei demnach ganz oder zum Teil im Drogenhandel aktiv.

Für die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, stellen solche Netzwerke "eine der größten Bedrohungen für unsere Gesellschaften" dar, wie sie bei der Vorstellung des Berichts sagte. Ein Drittel der kriminellen Gruppen seien seit über zehn Jahren aktiv, teils auch nachdem führende Köpfe verhaftet wurden.