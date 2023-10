Europäisches Großprojekt: Entlang von Mur, Drau und Donau wird renaturiert

In der Steiermark werden Revitalisierungsmaßnahmen an der Mur umgesetzt. Flussaufweitungen sollen dort die natürliche Dynamik des Flusses wieder herstellen und so die Anbindung der Auwälder an die Mur stärken. Das solle nicht nur die Artenvielfalt weiter steigern, sondern auch die Verbindung zwischen Menschen und Natur stärken, sagt Johann Widner vom Amt der Landesregierung in der Steiermark.

Steiermark-Botschafter

Zusätzlich soll auch ein eigenes Netzwerk von Botschaftern für den Schutz des Biosphärenparks aufgebaut werden. „Mit einem maßgeschneiderten Ausbildungsprogramm qualifizieren wir Biosphärenpark-Botschafter, die in der Lage sind, das Bewusstsein der regionalen Bevölkerung für die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Naturraums zu schärfen“, sagt Andreas Schuster, Biosphärenparkmanager unteres Murtal.