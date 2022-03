Etwa 110 Österreicher und Angehörige sind noch in der Ukraine

Juen zufolge wird die Lage laufend evaluiert und an die Auslandsösterreicher weitergegeben. "Das Botschaftsteam wurde in den Westen des Landes verlegt. Die Botschaft ist aber nicht geschlossen", sagte die Außenministeriumssprecherin. Die heimische Botschaft sei eine von sehr wenigen, die noch in der Ukraine arbeiten. "Das Team der Botschaft ist weiterhin rund um die Uhr erreichbar."

Befreundete Staaten

Es unterstützt in den Telefonaten alle Auslandsösterreicher mit individuellen Informationen. Auch Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Länder und befreundeter Staaten, deren Botschaften das Land verlassen haben, werden betreut. Zu den zur Verfügung gestellten Informationen zählt beispielsweise der aktuelle Stand an den Grenzübergängen zur EU, aber auch zur Republik Moldau. Auch Reiseberatungen werden geboten: Es gibt Empfehlungen zu Medikamenten, die mitgenommen werden sollen, Proviant und Wassermengen bis hin zu Kleidungsratschlägen, weil das Wetter sehr kalt ist.

Teilweise haben die Botschaftsangehörigen auch Auslandsösterreicher und ihre Angehörigen über die Grenze begleitet, wenn dies nur im Beisein eines oder einer Angehörigen des diplomatischen Personals sicher möglich war. Notpässe wurden für Personen ohne Reisedokumente ausgestellt, Konvois für Ausreisewillige organisiert und diese zu den Sammelpunkten gelotst. Auch Zwischenunterkünfte wurden unter anderem in der Stadt Ushgorod bereitgestellt.

Fahrzeuge organisiert

Die Botschaftsmitarbeiter organisierten sogar Fahrzeuge, wenn Ausreisewillige keine eigenen Transportmittel hatten. Laut Juen hatten sich rund 20 Auslandsösterreicher zwei Konvois angeschlossen, die am 24. Februar aus dem Raum Kiew in Richtung Westgrenze fuhren und unter anderem Botschaftsmitarbeiter und deren Familien in den Westen des Landes brachten. Juen schilderte, dass die beiden Konvois rund 40 Stunden unterwegs waren. Was auch an den zahlreichen Checkpoints lag, die auf der Strecke errichtet wurden.

Juen appellierte abschließend: "Wir fordern die Österreicherinnen und Österreicher dringend auf, die Ukraine zu verlassen."