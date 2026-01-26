Neuer Escape Room mit spannender Krimi-Tour auf der Schallaburg

Bevor auf der Schallaburg im Frühjahr die heurige Ausstellung über die 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts steigt, wird es dort gerade rechtzeitig vor Beginn der Semesterferien spannend. Denn in dem vielseitigen Barockschloss wird am kommenden Samstag ein zweiter Escape-Room eröffnet. Rätselhafter Medicus "Im Schatten des Medicus“ nennt sich die neue kriminalistische Rätseltour durch geheimnisvolle Schlossgewölbe. Eine vergiftete Kräuterfrau, ein rätselhafter Medicus und eine Burg voller dunkler Geheimnisse: Als fahrende Heiler geraten die Gäste mitten in einen mysteriösen Notfall. Hinweise, Rätsel und verborgene Spuren entscheiden über Leben und Tod.

"Nur wer genau hinschaut, klug kombiniert und als Team handelt, kommt der Wahrheit auf die Spur“, machen die Schallaburg-Verantwortlichen Lust auf ihr neuestes Abenteuer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schallaburg / Katharina Strasser Wirkstatt des Medicus verbirgt so manche versteckte Hinweise.

Rund 90 Minuten müsse man für die spannende Rätseltour, die für vier bis sieben Personen ab 12 Jahren empfohlen wird, rechnen, teilte das Management mit. Der Pauschalpreis liegt bei 170 Euro pro Tour.

Damit kann man auf der Burg neben der bereits bestens frequentierten Escape-Room-Tour "Mission Goldener Panther“ nun eine zweite interaktive Krimi-Action bieten. Zur Erinnerung: Bei dieser Tour schleicht man als Spionagetrupp in die Gemächer eines hochverdächtigen Schlossherrn, um dort belastendes Material zu erhaschen.

80er-Jahre Nach der vorjährigen Schau unter dem Titel "Träume ... träumen“ mit 102.000 Besuchern laufen die Vorbereitungen für die nächste auf Hochtouren. "Die 80er – Grenzen waren gestern“ lautet das heurige Motto der Großausstellung auf der Schallaburg, die vom 11. April bis zum 15. November laufen wird. Gehen wird es vorwiegend darum, wie sich dieses recht turbulente Jahrzehnt angefühlt hat, verriet die Kuratorin Martina Zerovnik bereits. Über einen Sammelaufruf wurden rund 800 persönliche Erinnerungsstücke, Fotos und Alltagsobjekte beigestellt. Aus ihnen werden ausgewählte Stücke Teil der Ausstellung sein.