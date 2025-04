Ein ganzes Schloss voller Träume als Oase in unserer wilden Zeit

Studien zeigen natürlich auch, dass in Zeiten voller Unsicherheiten, Konflikten und Umbrüchen auch nächtliche Träume beeinflussen und zu Schlafstörungen führen. Ziel der Ausstellung soll sein, dass sich die Besucher der Schau mit Tag- und Nachtträumen einandersetzen, um positive Zukunftsversionen zu entwickeln.

Die Reise durch das Traumland unterteilten die Kuratoren in die drei Themenkapitel " schlafend “, " verträumt “ und " hellwach “. Historische Beispiele wirken aufklärend. Etwa jenes des schlafenden Informatikstudenten Larry Page , der im Traum das Internet herunterladen konnte. Seine nächtens notierten Gedanken trugen zur Entwicklung der Suchmaschine Google bei. Dem Pilzkopf Paul McCartney wiederum soll im Traum die Melodie zum Welthit „Yesterday“ untergekommen sein.

Im Kapitel "verträumt“ geht es um die Tagträume. Auf der Schallaburg will man einen Kontrapunkt zu unserer hektischen Gesellschaft bieten. Inspirationen nachgehen, Tagträume feiern und so kreative Prozesse anzustoßen, lautet das Motto. Der Blick in die Zukunft soll schließlich "hellwach“ passieren und auch die Erkundung von Utopien zulassen. Das Erträumen einer besseren, anderen Welt ist für den Menschen essenziell.