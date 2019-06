Es wird noch heißer: Der Samstag knackt 37 Grad

Erst am Samstag war ein Schwimmer in Wien in der Neuen Donau untergegangen, der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Horvath rät, beim Schwimmen weiter Strecken eine Schwimmhilfe mitzunehmen. „Etwa eine Luftmatratze, die ich an einer Schnur hinterherziehen kann.“

Generell gebe es die Baderegeln aus gutem Grund. Auch nach dem Essen empfiehlt der Experte, ein bis zwei Stunden mit dem Schwimmen zu warten. Den während der Verdauung würde der Muskulatur zu wenig Sauerstoff zugeführt – gefährlich bei Bewegung im Wasser. Und auch, wenn die Urlaubsstimmung noch so schön ist: „Alkohol sollte man tunlichst vermeiden.“

Den Rat hätte auch ein 40-Jähriger in Graz befolgen sollen. Der Mann ging betrunken im Freibad „Auster“ schwimmen und ging unter. Er wurde reanimiert.