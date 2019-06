Auf Reisewelle aus dem Süden folgt die Hitzewelle im Osten

Das bedeutet für jene, die aus dem Pfingsturlaub zurückkehren, gute Nerven zu bewahren und gute Klimaanlagen zu haben. Denn am Montagnachmittag erwarten die Autofahrerklubs die Reisewelle retour nach Hause. Sie wird ähnliche Maße annehmen wie jene am Pfingstsamstag, als die Kurzurlauber in Richtung Süden aufbrachen. So gab es auf der Tauernautobahn in Tirol 35 Kilometer Stau. Warten hieß es vor dem Karawankentunnel in Kärnten ebenso wie auf der Westautobahn am Walserberg.