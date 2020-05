Es gibt keine "gesunde Watsch’n"

Kein gutes Zeugnis stellt die UNO auch in anderen Bereichen aus: So stehen nicht alle Kinderrechte in der Verfassung. „Es gibt kein bundeseinheitliches Kinder- und Jugendhilfegesetz, wie wir seit Jahren fordern“, sagt Pinterits. Wichtig wäre zudem, dass alle geltenden und zukünftigen Gesetze danach überprüft werden, ob sie mit Kinderrechten vereinbar sind. „Bei der Umwelt haben wir es geschafft. Da gibt es die UVP, also die Umweltverträglichkeitsprüfung.“ So ein Monitoring braucht es für die Kinderrechte. Familienminister Reinhard Mitterlehner will dafür jetzt immerhin 70.000 Euro locker machen.

Reformbedarf ortet die Jugendanwältin auch in der Schule. „Lernen macht den Kindern Freude. In der Schule wird sie ihnen aber oft ausgetrieben, weil die Schüler nicht aktiv mitbestimmen können“, ist Pinterits überzeugt. Ein besonders Anliegen ist ihr der Umgang mit Kindern, die eine Behinderung haben: „Sie müssen viel besser in das öffentliche Leben und in die Schule integriert werden. Und Eltern müssen so unterstützt werden, dass sie diese Kinder zu Hause betreuen können.“