Es bleibt trocken: Warum die nächsten Tage zu wenig Regen bringen

Kurz hat es am Sonntag sogar in Villach geschneit, wo es noch am Freitag mehr als 20 Grad hatte. Ein kurzer, heftiger Wintereinbruch hat am Sonntag Kärnten erfasst. Das führte auch zu Verkehrsbehinderungen.

Zuerst musste der Wurzenpass und am frühen Nachmittag auch noch der Loiblpass für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es gab mehrere Unfälle, am Loibl ging außerdem auf slowenischer Seite in Grenznähe eine Mure ab, welche die Straße verschüttete. „Es ist für Ende April nicht ganz normal, aber alle zwei, drei Jahre kommt das schon vor“, sagte Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet zum KURIER. So habe es vor ziemlich genau dieser Zeitspanne auch an der Alpennordseite Ende April noch Frost und Schnee gegeben.

Der dürregeplagte Osten bekam von den Niederschlägen allerdings so gut wie gar nichts ab – wider Erwarten. „Wir haben in unseren Modellen für gestern auch für den Osten einiges an Niederschlag gehabt. Übrig geblieben ist dann im Endeffekt aber gar nichts“, sagt Thomas Krennert von der Zentralanstalt für Metrologie und Geodynamik.