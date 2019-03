Ertragreichste Weinernte seit 2011

Das Jahr 2018 kann sich sehen lassen - wenn es um Wein geht. Die Ernte umfasste 2,75 Millionen Hektoliter (hl) und liegt damit ein Viertel über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Gegenüber 2017 ist ein plus von elf Prozent zu verzeichnen. "Eine ähnlich gute Weinernte konnte zuletzt im Jahr 2011 einberacht werden", so die Statistik Austria am Freitag.

Mehr Wein in Wien, NÖ und Burgenland

Bei Weißwein gab es im Vergleich zu 2017 ein Plus von 13 Prozent auf 1,86 Mio. hl, bei Rot- und Rosewein von 7 Prozent auf 0,89 Mio. hl. In Niederösterreich, im Burgenland und in Wien wurde mehr Wein geerntet, in der Steiermark weniger. Ertragsmindernd ausgewirkt hätten sich starke Niederschläge im September, die zu einem starken Fäulnisdruck geführt und vor allem die Südsteiermark getroffen hätten, die dadurch ein Minus von 15 Prozent erdulden musste. Insgesamt lag die steirische Weinernte aber um 24 Prozent über dem Fünfjahresschnitt.