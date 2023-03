Erstmals mehr Frauen im Bürgermeisteramt als Männer namens Franz und Hans

“Wir bemühen uns sehr, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Das gemeinsame Engagement von Frauen und Männern stellt sicher, dass Themen aus den unterschiedlichsten Perspektiven und Lebensweltenbetrachtet werden. Es liegt an uns allen, weibliches Engagement zu stärken und sichtbar zu machen und Frauen in ihren Gemeinden zu fördern und zu motivieren", meint die Vizepräsidentinnen des Österreichischen Gemeindebundes Bettina Lancaster, Bürgermeisterin in Steinbach am Ziehberg (OÖ).