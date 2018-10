Erster Wiener Cannabis-Automat auf der Mahü

Erst Anfang Herbst kündigte die der Regierung an, noch in dieser Legislaturperiode eine Offensive gegen den Verkauf von Cannabis in Österreich zu starten. Davon betroffen wären vor allem die rund 70 Growshops, die in ganz Österreich Marihuana-Stecklinge verkaufen.

Den Verkauf von CBD-Cannabis sieht man bei „Dr. Greenthumb“ derweil durch die EU gesichert: „Ich glaube nicht, dass der Verkauf gänzlich abgedreht werden wird. Es gibt eine entsprechende EU-Verordnung, an die sich alle Länder halten. Ich glaube nicht, dass sich Österreich als einziges Land jetzt dagegen stellen kann“, sagt Patrick Ashrafi.