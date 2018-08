Verkauf von Hanf-Pflanzen soll verboten werden

Während international der Trend hin zu einer Entkriminalisierung von Cannabis geht, will die Regierung also in die entgegengesetzte Richtung. Der größte Cannabis-Bauer Österreichs, Flowery Fields, lagerte sein Geschäft deshalb vor Kurzem nach Italien aus. Laut dem Besitzer Alexander Kristen wäre es in Österreich einfach nicht möglich, als Unternehmen weiter zu wachsen. Italien ist liberaler: Seit 2017 ist der Anbau von Pflanzen mit einem THC-Gehalt von bis zu 0,6 Prozent erlaubt. Ohne Einschränkung legalisiert wurde Cannabis vor Kurzem in Kanada. Auch in einigen US-Bundesstaaten wurde das grüne Kraut legalisiert. Das kommt vor allem den öffentlichen Kassen zugute. Die Steuereinnahmen durch Cannabis sind mittlerweile höher als jene durch Alkohol.

Anstatt Geld einzubringen, könnte ein Verkaufsverbot den Staat sogar sehr viel Geld kosten. Das gibt auch der Inhaber des Growshops Topf & Kopf, Thomas Bauer, zu bedenken: „Die Kosten für diverse Verfahren werden in die Höhe schnellen. Stattdessen könnte man durch eine Legalisierung erhebliche Steuereinnahmen lukrieren. Generell ist es sehr schade, zu sehen, dass unsere Regierung mehr und mehr Schritte in die Vergangenheit als in die Zukunft macht.“ Laut einer Studie des Gewächshausherstellers Seedo würde Österreich bei einer Legalisierung ein Plus von 200 Millionen Euro an Steuergeldern verbuchen können.