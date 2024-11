Erster Prozess gegen Egisto Ott geht am 18. Dezember weiter

Der Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und den Ex-FPÖ-Politiker Hans Jörg Jenewein wird am 18. Dezember fortgesetzt. Das gab die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Dienstagabend per Pressemitteilung bekannt. Sollten alle vorgesehenen Zeugen erscheinen, könnte es in dem Verfahren noch vor Weihnachten zu erstinstanzlichen Urteilen kommen.